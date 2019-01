Prefeito de Siqueira Campos anuncia auditoria e reforma administrativa

Pretende pacificar forças vivas no município

Luiz Henrique Germano (foto) , de 61 anos, anunciou neste final de semana, que fará uma reforma administrativa e uma auditoria no município.Uma decisão da juíza da comarca de Siqueira Campos, Viviane Cristina Dietrich, determinou o afastamento do então prefeito Fabiano Bueno (PSB), em dezembro do ano passado. Ele é réu numa ação por improbidade administrativa.

Bi, como é conhecido, entrou com agravo no Tribunal de Justiça para tentar derrubar a liminar. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o chefe do executivo e um empresário local teriam desviado dinheiro público através de requisições falsas pretensamente destinadas ao abastecimento de veículos da frota da prefeitura.

Nesta segunda-feira, dia 29, a câmara de vereadores vota o projeto do executivo de reforma administrativa com mudanças em vários setores.Germano , do MDB, afastou os principais ocupantes de cargos de confiança do ex, ficando apenas Gilson Silva, Ação Social, e Sílvio Nardeli na Saúde.

O emedebista se propõe a articular uma aliança política, econômica e social, unindo a população em metas comuns.Casado com Mariza, com quem possui três filhos, Germano é aposentado(foi servidor público na Copel durante 33 anos).