Casa Civil promove reunião em Siqueira Campos

Na tarde desta quarta-feira

A Coordenadoria da Casa Civil do Norte Pioneiro promove, nesta quarta-feira, dia 12, às 15 horas na Ciretran(Circunscrição Regional de Trânsito) de Siqueira Campos, importante reunião com lideranças.

Integrantes da 19ª Regional de Saúde e Comitê Intersetorial de Combate a Dengue; pessoal da Ciretran e suas atividades; Cohapar Regional e os projetos habitacionais para o Norte Pioneiro (Paraná Projetos e Secretaria de Planejamento) apresentarão os trabalhos referentes aos municípios com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) abaixo da média.

A organização será do coordenador da Casa Civil, Juarez Leal Daio (na foto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior).