Frigorífico platinense vai reabrir e manter 100 empregos diretos

Empresa conceituada abate em torno de 200 animais por dia

Funcionários do Frigorífico Platina procuraram o npdiario nesta quarta-feira, dia 16, relatando que tiveram suas atividades suspensas no último dia 28 de agosto por ordem do SIF (Serviço de Inspeção Federal) alegando que a empresa não estaria atendendo as normas estabelecidas pelo órgão. Só que na tarde desta quinta-feira, dia 17, a diretoria entrou em contato com a reportagem e informou que a reabertura será na próxima segunda-feira, dia 21.

“Foram realizadas as adequações necessárias e está tudo certo; aproveito para agradecer a compreensão dos nossos colaboradores e também do SIF. A economia do país apresenta muitas dificuldades por conta da pandemia, mas estamos mantendo todos os empregos”, afirmou um dos diretores.

Os 100 empregados temiam perder seus empregos e o sustento de suas famílias em razão da suspensão imposta pelo SIF. De acordo com relatos dos trabalhadores, a empresa, localizada às margens da PR-439 (foto) teria tido problemas com a questão do sangue dos animais abatidos. Aqueles que atuam há anos na mesma empresa esclarecem que a empresa não aproveita o sangue em outros processos de industrialização e que todo sangue é descartado para compostagem, não havendo risco nenhum à saúde pública.

Elogiaram os patrões, a quem respeitam e lamentaram o transtorno, agora resolvido.

Relataram ainda que todo processo de abate é monitorado diariamente pelo SIF instalado dentro da empresa já há muitos anos, e que não houve condenação ou apreensão de nenhum produto originado dos abates, ou seja, nenhum produto foi declarado impróprio.