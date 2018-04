Agora, Pedro Lupion é oficialmente líder do governo

Assumiu função ontem

“Oficialmente assumo a Liderança do Governo Cida Borghetti na Assembleia Legislativa do Paraná. Honrado e orgulhoso pela confiança depositada, sei da responsabilidade que o intento demanda. Assumo comprometido e sigo seguro de que unidos vamos continuar fazendo prevalecer os anseios dos paranaenses, visando, através do diálogo e do respeito, o bem comum e o desenvolvimento do nosso Estado”.

A declaração é do deputado Pedro Lupion(fotos), que tomou posse como líder do governo na AL junto com Cida Borghetti, empossada nova chefe do executivo do Paraná.

Houve quem – ingenuamente – avaliasse que o parlamentar teria que buscar um pretenso consenso, que na verdade já havia sido foi construído ao longo dos últimos meses.

O ex-líder, deputado Luiz Romanelli(PSB) já tinha decidido sair e indicado Pedro, ambos com base no Norte Pioneiro.