Boiada dispara e invade zona urbana de Joaquim Távora

Ninguém ficou ferido

Moradores de Joaquim Távora se assustaram na tarde deste sábado, dia três, com a presença inesperada de vários bois agitados e desgovernados em disparada pelas ruas da cidade.

Um lote com cerca de 25 animais avançou nas cercas, escapou de uma propriedade rural, e deu trabalho para ser recapturado.

Um dos bois atingiu e quebrou um poste, e dois bairros ficaram sem energia elétrica durante algumas horas.

Apesar do susto e danos causados pelos animais, não houve registro de feridos em consequência do inesperado “estouro” (Hélio Galvão).