PM encontra rinha de galos em Ribeirão do Pinhal

E também pássaros em gaiolas

A Polícia Militar patrulhava, após denúncia, pela Avenida Silveira Pinto e Rua Maria de Lourdes (Vila Rural) em Ribeirão do Pinhal, no final de semana, e encontrou uma rinha.

Foi constatado que o responsável tinha em seu poder vários passarinhos e três galos, sendo que um desses (todos “de briga”) estava cego.



Neste momento, foi acionada a equipe do Polícia Militar Ambiental, que ao chegar no local, fez apreensão das aves.

Foram verificadas mais denúncias de elementos que que também tinham animais nessas condições, sendo detidos outros três indivíduos.

As acusações foram apanhar espécimes de fauna, prática de abuso, maus tratos contra os aninais e receptação.