Preso ex-prefeito de município do Norte Pioneiro

O ex-presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro(2009) e ex-prefeito de São José da Boa Vista, Dilceu Bona (foto) foi preso na tarde desta sexta-feira, dia 27, em Wenceslau Braz, onde tinha mandado de prisão em aberto.



Catarinense de Porto União, tem 51 anos, é casado e tem uma filha e residia atualmente em Ipiranga, cidade pequena perto de Ponta Grossa.

Bona foi chefe do executivo da cidade do Norte Pioneiro duas vezes.

É acusado de associação criminosa(formação de quadrilha), crime de responsabilidade e lavagem de dinheiro e ainda não cumpriu as medidas cautelares, sendo determinada a prisão preventiva.

Ele não compareceru nas audiências de justificação, porém o processo ainda não tem sentença.

Juridicamente, um advogado já fez o que deve ser feito, pedido junto ao Tribunal de Justiça, que pode ou não emitir o alvará de soltura.

Os ex-prefeitos de Ribeirão do Pinhal, Dartgnan Calixto, e de Guapirama, Eduí Golçalves, também estão envolvidos.