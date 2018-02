João Arruda defende parceria das Forças Armadas com os estados

“Vamos combater a violência no Rio e no resto do Brasil”

“O apoio e parceria do governo federal é sempre bom”, só que não gosto da palavra ‘intervenção’. O problema da violência no Rio é um problema de todos nós, brasileiros, e existe em todos os cantos do país”. A opinião é do deputado federal João Arruda(fotos), manifestada ao npdiario ontem à noite.

Atendendo a um apelo do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que admitiu não ter mais controle da situação, o presidente Michel Temer decidiu decretar a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio. O decreto, que o presidente assinou nesta sexta-feira,dia 16, dá poderes totais para o general Braga Neto, chefe do Comando Militar do Leste, sobre todas as forças de segurança do estado, incluindo as polícias militar e civil, e o autoriza a tomar as medidas que achar necessárias para conter a ação do crime organizado no Rio.

O parlamentar emedebista do Paraná defende “uma parceria sólida e estratégica das Forças Armadas com os estados. Medidas de segurança pública não podem ser paliativas e pirotécnicas. Temos que atacar as fronteiras e o crime organizado em todo país. Vamos combater a violência no Rio, e vamos combater a violência no resto do Brasil, creio que possa ser interessante”, afirmou, adicionando: “O Rio está um caos”.

